Вирусолог раскрыл, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни

У 20% заразившихся коронавирусом зафиксирована затяжная форма заболевания, которую называют лонг-ковид. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет телеканал «Звезда».

По его словам, у 20-30% пациентов болезнь не проходит сразу, а довольно долго тянется.

«Симптомы — утомляемость, кашель, различные неврологические нарушения», — отметил Альтштейн.

Специалист отметил, что тяжелые случаи лонг-ковида были лишь у 2% заболевших. Он обратил внимание, что похожее наблюдается и после обычных респираторных заболеваний.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%. При этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года.

По данным ведомства, по итогам недели в России на 22,8% выросла заболеваемость коронавирусом. Болезнь выявили у 97 тыс. пациентов.

Ранее врач-педиатр назвала два случая, когда дети с насморком могут быть заразны.