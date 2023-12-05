Белоруса с ВНЖ в Литве депортировали из-за службы в армии 20 лет назад

Гражданина Белоруссии, который прожил в Литве около 17 лет, выслали из страны из-за службы в армии. Подробности сообщил портал «Sputnik Латвия».

По данным журналистов, белорус по имени Алексей проживал в Литве с 2006 года, где женился на местной жительнице, которая родила ему двоих детей. У Алексея был временный вид на жительство, который ему регулярно продлевали. Однако в 2023 году департамент миграции сперва затянул с рассмотрением заявки на продление на девять месяцев, а затем отказал Алексею, которого сотрудники госбезопасности признали «угрозой безопасности Литвы» и запретили ему въезд почти на три года.

По версии литовских властей, Алексей поддерживает «агрессивную политику Белоруссии», так как служил в белорусской армии 20 лет назад, а затем заключил контракт с Минобороны. Чиновников также смутило то, что белорус не претендовал на постоянный ВНЖ или гражданство Литвы. Это, по их мнению, обозначало недостаточную интеграцию в литовское общество и нежелание связать будущее с Литвой.

До этого сообщалось, что в Литве хотят лишить гражданства советскую и российскую балерину Илзе Лиепу, поддержавшую спецоперацию России на Украине.

Ранее в Литве призвали пересмотреть концепцию безопасности страны.