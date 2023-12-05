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На воинский учет после рейда в Петербурге поставили 20 человек

«Фонтанка»: в Петербурге 20 человек поставили на воинский учет после рейда

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

После рейда по делу о нелегальной миграции в Петербурге на воинский учет поставили 20 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, все 20 человек, поставленные в результате проверок на воинский учет, являются мигрантами. Они недавно получили российское гражданство.

После прохождения медицинской комиссии подходящих по возрасту и здоровью мужчин направят в ВС РФ, сообщает «Фонтанка». Тем, кому уже исполнилось 27 лет, предложили заключить контракты с Минобороны.

Проверки прошли в Московском и Кировском районах города, Пушкине, Мурино и Колпино. На этой территории расположены предприятия, которые поставляют в магазины готовую еду, заморозку, продукты и цветы.

Ранее в Подмосковье на складе Wildberries пятерых сотрудников увезли в военкомат.

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