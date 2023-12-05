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В Эрмитаже поймали кота, жившего в воздуховоде дворца

В Петербурге волонтеры поймали кота, который жил в воздуховоде Эрмитажа

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Depositphotos

Волонтеры поймали кота, который полтора месяца жил в воздуховоде гардероба Государственного Эрмитажа, передает проект «Сноб» со ссылкой на центр спасения животных «Кошкиспас». Сообщается, что хищник по ночам выходил гулять по этажу, но когда его замечали, быстро скрывался в своем убежище.

По словам волонтеров, кот не только беспокоил охранников, но и оставлял в выставочных залах следы своего пребывания.

«Кот устраивал перфоманс для персонала и откладывал инсталляцию прямо посреди огромных залов с образцами искусства, что повергало пришедших с утра уборщиц в шок и замешательство», — рассказали в центре.

Отмечается, что пятеро волонтеров три ночи несли дежурство в музее, но безуспешно. Однако днем кот сам вышел из своего укрытия, после чего был пойман сачком.

В начале декабря Telegram-канал Shot сообщал, что в Москве коты заперли свою хозяйку на балконе. Инцидент произошел в Северном Измайлово.

61-летняя москвичка пыталась самостоятельно попасть в квартиру, но мероприятие не увенчалось успехом — женщина оставалась на холодном балконе. После этого она начала просить о помощи прохожих.

Очевидцы произошедшего вызвали на место МЧС. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь квартиры пенсионерки и вызволили женщину с балкона.

Ранее в Петербурге хозяйка кота добилась компенсации у клиники после неверного лечения.

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