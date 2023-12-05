В России решили вопрос с оснащением войск формой и экипировкой

России удалось справиться с проблемой нехватки военной формы и экипировки у солдат. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, острые вопросы комплектования личного состава удалось решить. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо прочего, по словам Мишустина, РФ с опережением исполняет производственные графики по выпуску техники.

О нехватке экипировки и формы в российских войсках периодически поступали сообщения, начиная с прошлого года. Как говорил член Совета по правам человека, военкор Александр Коц, в армии были проблемы со снабжением зимней формой, а также с быстрой изнашиваемостью одежды. Кроме того, Коц отмечал недостаточное количество приборов ночного видения и тепловизоров на передовой.

Многим военнослужащим приходилось самим закупать экипировку, цены на которую резко подскочили после объявления частичной мобилизации, из-за чего депутаты Госдумы даже обращались в ФАС и Генпрокуратуру.

Ранее Мишустин заявил об успехах в рамках нацпроектов.