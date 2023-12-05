Стало известно, какие работники будут самыми востребованными в РФ в 2030 году

В 2030 году в России дефицит кадров коснется обрабатывающей промышленности, логистики и торговли. К такому выводы пришли эксперты компании «Яков и Партнеры». Результаты исследования есть в распоряжении kp.ru. По данным аналитиков, к тому моменту в РФ не будет хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов при этом считает, что к подобным прогнозам стоит относиться со скепсисом, поскольку дефицит кадров будет зависеть от потребностей на ту или иную профессию, что предсказать трудно. Он отметил, что на сегодняшний день не известно, как будут развиваться технологии и спрос на товары и услуги.

По словам эксперта, развитие общества идет по пути автоматизации и механизации всех процессов, за счет чего будет сниматься и часть кадровых вопросов. В этом контексте более всего будут востребованы специалисты инженерного профиля, добавил он.

По данным сервиса «Работа.ру», в третьем квартале 2023 года в России наиболее популярными у работодателей стали рабочие специальности.

Так, 55% опрошенных компаний отметили повышенный спрос на сварщиков, токарей, электриков и других квалифицированных рабочих. 28% респондентов указали на массовые профессии — курьеров, продавцов, официантов, 26% искали менеджеров по продажам.

Ранее россияне назвали самые легкие для трудоустройства профессии.