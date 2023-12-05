В России придумали, как можно повысить рождаемость

В Советском Союзе действовал сухой закон, который стал эффективной мерой повышения рождаемости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

По его словам, сухой закон внес существенный вклад в улучшение демографии СССР в конце 80-х годов. Также действенными для рождаемости были меры поддержки студентов и молодых семей.

«Часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере. Эта мера (сухой закон. — «Газета.Ru») привела к повышению рождаемости. В СССР была продуманная политика стимулирования первых рождений среди студентов. Поддерживались молодые семьи, в очереди на жилье в приоритетном порядке были те, у кого больше детей», — напомнил он.

Также он отметил, что в Советском Союзе были продуманы доплаты за детей, которые давали возможность достойно жить. Чесноков отметил, что в то время были меры по развитию приусадебных хозяйств, что помогало взаимодействию между поколениями.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы за счет него профинансировать программы стимулирования рождаемости. Однако его коллега Нина Останина предположила, что такая мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. По ее словам, в первую очередь стоит подумать об обеспечении молодежи работой, достойной зарплатой и жильем.

Ранее в Госдуме нашли способ увеличить в России количество многодетных семей.