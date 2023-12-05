Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России придумали, как можно повысить рождаемость

Эксперт Чесноков напомнил о сухом законе для повышения рождаемости

close
100%
Shutterstock

В Советском Союзе действовал сухой закон, который стал эффективной мерой повышения рождаемости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

По его словам, сухой закон внес существенный вклад в улучшение демографии СССР в конце 80-х годов. Также действенными для рождаемости были меры поддержки студентов и молодых семей.

«Часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере. Эта мера (сухой закон. — «Газета.Ru») привела к повышению рождаемости. В СССР была продуманная политика стимулирования первых рождений среди студентов. Поддерживались молодые семьи, в очереди на жилье в приоритетном порядке были те, у кого больше детей», — напомнил он.

Также он отметил, что в Советском Союзе были продуманы доплаты за детей, которые давали возможность достойно жить. Чесноков отметил, что в то время были меры по развитию приусадебных хозяйств, что помогало взаимодействию между поколениями.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы за счет него профинансировать программы стимулирования рождаемости. Однако его коллега Нина Останина предположила, что такая мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. По ее словам, в первую очередь стоит подумать об обеспечении молодежи работой, достойной зарплатой и жильем.

Ранее в Госдуме нашли способ увеличить в России количество многодетных семей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий