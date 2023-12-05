В Томске организаторы фестиваля повесили снимки Байдена и Зеленского в тире

Фотографии украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга установили в качестве мишеней в тире, который работал в рамках военно-патриотического фестиваля «Мирный воин» в городе Томске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Ольгу Ожегову.

По ее словам, за создание и работу указанной локации отвечали члены местного патриотического клуба. Как она сказала, решение использовать изображение зарубежных политиков в качестве мишеней было принято с определенной целью — таким образом организаторы хотели подчеркнуть неверность позиции ряда граждан, согласно которой боевые действия на Украине их не касаются.

«Они пытаются донести до населения, которое из разряда «это не наша война» <...> что происходит, и как это на самом деле. Потому что, сами знаете, много людей сидит до сих пор в непонимании происходящего момента», — добавила Ожегова.

В минувшие выходные — 2 и 3 декабря — в Томском коммунально-строительном техникуме прошел военно-патриотический фестиваль «Мирный воин». Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня Героев Отечества.

Согласно информации агентства, в рамках фестиваля работали выставки оружия и полевая кухня. Кроме того, у посетителей была возможность посмотреть военно-историческую реконструкцию и проверить свои навыки в тире.

При этом после мероприятия в социальных сетях появилось большое количество фотографий, на которых подростки стреляют по мишеням. Целями оказались снимки Байдена, Зеленского и Столтенберга.

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