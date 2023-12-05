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Москалькова рассказала для чего легла в больницу

Омбудсмен Москалькова попала в больницу на плановую операцию

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попала в больницу по плановой госпитализации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — пояснила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила о своей госпитализации. По словам омбудсмена, ей предстоит небольшая операция, сейчас ей ставят капельницу.

29 ноября Москалькова была избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года.

До этого она призвала улучшить условия стационаров в российских психиатрических клиниках.

Омбудсвумен напомнила, что 1 сентября 2024 года будет расширен перечень организаций, имеющих возможность контролировать соблюдение прав пациентов. Теперь, согласно ст. 46 закона, эти функции могут выполнять федеральный и региональные уполномоченные по правам человека, а также Общественная палата, государственные адвокаты и общественные объединения, которые работают в сфере защиты прав граждан с психическими расстройствами.

Ранее Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по соглашению с украинским омбудсменом.

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