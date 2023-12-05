Женщина из ДНР ходила с паспортом с несуществующей датой рождения

В Орловской области миграционные сотрудники помогли 70-летней уроженке Донецкой народной республики (ДНР) получить российский паспорт и исправить в документах дату рождения, которой нет в календаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ на официальном сайте.

Выяснилось, что пенсионерка приехала из зоны боевых действий в конце 2022 года и обратилась в полицию для выдачи новых документов. При проверке оказалось, что указанной даты рождения — 29 февраля 1953 года — не существовало. В том году в месяце было всего 28 дней, пояснило ведомство.

Полицейские помогли женщине с обращением в суд и сопровождали ее.

В итоге женщине в торжественной обстановке вручили первый российский паспорт с правильной датой. Теперь она стала полноправной гражданкой Российской Федерации, уточнили в полиции.

До этого адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обратились в суд с требованием об отмене решения президента Украины о лишении его гражданства.

Ранее девушка сделала фальшивый паспорт, чтобы скрыть реальный возраст от бойфренда.