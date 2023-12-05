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Суд вернул полиции протокол о дискредитации ВС РФ против бывшего полковника

Суд вернул полиции протокол о дискредитации ВС РФ на экс-полковника ГРУ Квачкова

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Суд вернул полиции протокол о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего полковника ГРУ Владимир Квачкова. Соответствутствующая информация размещена в карточке дела Квачкова на сайте Судов общей юрисдикции города Москвы.

Квачков является председателем Общероссийского офицерского собрания.

Протокол был зарегистрирован 4 декабря, а возвращен суду 5 декабря.

Административное дело о дискредитации ВС РФ было возбуждено против Квачкова 18 июля. Причиной дела в отношении него Квачков назвал свои обращения «о недопустимости подобного ведения боевых действий военных».

«Мы не просто критиковали, мы называли недостатки и предлагали конкретные меры, как это устранить. Первое заявление было 19 мая прошлого года, второе заявление — в марте этого года. То есть там позиция четкая и ясная. Мы все служили, воевали, окончили военные академии, поэтому знаем, как должно делаться. И не с точки зрения обливания грязью наших ВС», — подчеркнул он.

Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет. В феврале 2019 года он вышел на свободу.

Ранее отставной полковник ГРУ Квачков назвал «беспределом» приговор по делу о дискредитации армии.

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