В Госдуме ответили анекдотом на планы ужесточить льготную ипотеку

Предлагаемые Минфином меры по ужесточению условий льготной ипотеки вызовут недовольство жителей страны. Однако при этом такие решения защитят их в дальнейшем, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Многие люди, которые покупают квартиры по льготной ипотеке, «гарантированно» не смогут выплатить кредит, поэтому ужесточение этой сферы пойдет им на пользу, заявил он в беседе с НСН. Свой комментарий депутат сопроводил анекдотом.

«Я 15 лет назад рассказывал анекдот: когда маньяку заменили расстрел ипотекой на 25 лет, правозащитники всего мира единодушно осудили это бессмысленное зверство. Пять лет назад кое-где кто-то смеялся, сейчас никто не смеется...» — рассказал депутат.

Банки лишатся гарантированной прибыли, так как человек будет до последней возможности платить оформленный кредит, добавил Делягин.

Сегодня, по мнению депутата, в России большое количество граждан берут льготную ипотеку, хотя «гарантировано» не смогут ее выплатить. На этом фоне позиция Минфина, по его мнению, выглядит оправданной. Даже при ипотеке под 0% минимум треть заемщиков вряд ли может быть уверена, что сохранить работу и будет в течение долгих лет получать зарплату, которая позволит им расплатиться с долгом, считает депутат.

«К сожалению, ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить, потому что государство искусственно созданным денежным голодом разрушает экономику и тем самым разрушает жизнь людей», — отметил Делягин.

Отдельно депутат остановился на случаях, когда одному человеку позволяют оформить несколько льготных ипотек – такую практику он назвал «развратом», подчеркнув, что такая мера поддержки предоставляется государством по социальным показаниям.

Напомним, Минфин предложил ужесточить условия льготной ипотеки, в частности – поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30% и вдвое сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга – до 6 млн рублей.

Эксперты ранее предупредили, что частые изменения правил льготной ипотеки ведут к перекосам на рынке.