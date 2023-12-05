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Право президента вводить управление имуществом иностранцев одобрили в Госдуме

Госдума одобрила право президента вводить управление имуществом иностранцев

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к законопроекту, который закрепит право российского президента вводить временное управление имуществом, которое находится во владении лиц из недружественных государств. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие нормы приняли в виде поправок к законопроекту о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов. Документ предполагает расширение возможностей президента в условиях действий со стороны недружественных стран.

Согласно ему, лидер РФ сможет устанавливать особый порядок осуществления сделок между россиянами и лицами из недружественных государств либо контролируемых ими. В частности президент сможет вводить временное управление имуществом, ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских компаний, имущественными правами, принадлежащими иностранцам из недружественных государств.

Если законопроект примут, то нормы будут применять к правоотношениям, которые образовались после 24 февраля 2022 года.

До этого правительство приняло постановление, которое устанавливает правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний, отнесенных к экономически значимым в РФ.

Ранее стало известно, что в Совфеде рассмотрят новый закон «О занятости населения».

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