Задержанная в Польше украинка может получить срок за кражу 30 велосипедов в Дании

В Польше задержали 39-летнюю гражданку Украины, которая украла 30 велосипедов в Дании. Об этом рассказал представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж, слова которого передает РИА Новости.

«Ее данные находятся в международной базе розыска. Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной. Дело касается 30 двухколесных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию», — заявил Закелаж.

По его словам, по закону Дании украинка может получить до шести лет тюрьмы. Суд арестовал женщину на 60 суток.

В сентябре в Ишибмае местный житель украл из подъезда детский велосипед, чтобы покататься на нем по городу.

До этого уральский школьник выкупил у воров велосипед, чтобы вернуть его владельцу.

Ранее сообщалось, что украинцы забрасывают на границе польские грузовики камнями.