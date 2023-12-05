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В Тюменской области отца и сына обвинили в изнасиловании девятилетней девочки

В Тюмени суд продлил арест отцу и сыну, обвиняемым в изнасиловании девочки

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Depositphotos

В Центральном районном суде Тюмени продлили меру пресечения в виде заключения под стражу отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.

По данным следствия, отец и взрослый сын в мае 2023 года изнасиловали девятилетнюю девочку. Мужчины находились в Армизонском районе Тюменской области и, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней, совершили преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Свою вину оба фигуранта уголовного дела не признают, при этом их причастность к изнасилованию подтверждается медицинскими экспертизами и другими доказательствами, которые были собраны следователями.

По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей до середины февраля 2024 года.

Ранее россиянина, изнасиловавшего девушку-инвалида, отправили в колонию.

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