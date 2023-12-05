Аксенов сообщил о «чистках» руководящего состава «Крымэнерго» после шторма

В Крыму в связи с длительным восстановлением электроснабжения после сильного шторма уволены и покинут свои должности ряд руководителей районных электрических сетей (РЭС) ГУП «Крымэнерго». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам, передает РИА Новости.

Как рассказал Аксенов, начальника РЭС Черноморского района Крыма уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС Сакского района.

По его словам, уже без служебной проверки видно, что меры по восстановлению электроснабжения в республике не принимались.

«По «Крымэнерго» в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», — добавил он.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду.

29 ноября Аксенов сообщал, что в Крыму около 45 тысяч человек остаются без электричества.

Ранее Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.