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Под Челябинском двое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП с участием иномарок

В Челябинской области в ДТП пострадал годовалый ребенок

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Haggardous50000/Shutterstock

В Челябинской области три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на дороге в поселок Старокамышинск. По предварительной информации, автомобиль марки Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате пострадал водитель Chevrolet Aveo и годовалый ребенок, который находился в салоне. Второму участнику аварии также понадобилась помощь медиков. О характере травм не сообщается.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия и выясняют причины произошедшего.

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