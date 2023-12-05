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В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17%

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Depositphotos

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«В России на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тыс. населения», — говорится в сообщении.

При этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года.

По данным Роспотребнадзора, по итогам недели в России на 22,8% выросла заболеваемость коронавирусом. Болезнь выявили у 97 тыс. пациентов.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказывала, что основной болезнью россиян в зимний период является аллергия, неосновной — грипп, также часто заражаются коклюшем, ангиной и ОРВИ.

Ранее врач-педиатр назвала два случая, когда дети с насморком могут быть заразны.

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