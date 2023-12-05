Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет запросил аварийную посадку в Хабаровском крае

Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Транспортный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На борту воздушного судна находятся восемь человек. Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Ставропольском крае из-за технических неполадок во время планового облета нефтепровода.

2 декабря самолет из Санкт-Петербурга запросил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.

В тот же день летевший из Ноябрьска в Уфу пассажирский самолет экстренно приземлился в Тюменской области. На борту воздушного судна находился 71 человек.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий