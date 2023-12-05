Песков раскрыл отношение Путина к выставке «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин живо заинтересовался богатой экспозицией на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, которую глава государства посетил вечером 4 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ему там понравилось. Путин живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Действительно, не все физически за один приезд можно посмотреть. Но то, что он успел посмотреть, — ему было очень интересно. Это была богатая экспозиция», — отметил он.

По словам Пескова, многие посетители считают, что подобные мероприятия нужно проводить на постоянной основе. «Пока решения [о ежегодной выставке-форуме] не принималось, но идея витает в воздухе», — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь заключил, что многие регионы России приняли участие в выставке и что они смогли показать посетителям «преимущества региона». «Это стоит того, это подтверждает и интерес многочисленных посетителей», — заключил Песков.

4 декабря Путин посетил международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ. В тот же день здесь состоялась церемония вручения премии «Волонтер года».

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на 5 декабря.