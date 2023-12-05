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Автосервисы заявили о проблемах с поставками запчастей для китайских авто

Автоэксперт Казаченко: с запчастями для китайских машин есть большие сложности

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России не хватает запчастей для китайских автомобилей, так как нет официальных поставщиков, заявил президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Самые большие сложности, по его словам, обстоят с машинами премиум-сегмента – такими как Zeekr и Lixiang.

«Самые большие проблемы – это те китайские автомобили, которые к нам возятся по параллельному импорту и где нет импортера. Китайцы не дают ни Zeekr, ни Lixiang, у нас нет официального импортера и с запчастями там проблема. Это не массбренд, а авто дорогого сегмента», — объяснил Казаченко в интервью НСН.

Также, по его словам, трудности автосервисы испытывают с «большой немецкой тройкой» — Audi, Mercedes-Benz и BMW. Запчасти для автомобилей этих марок, по словам Казаченко, идут до России слишком долго.

На этом фоне запчасти растут в цене в каталогах по страховому ремонту, однако это не отразится на их рыночной стоимости, заверил эксперт. Кроме того, в ближайшее время возможно понижение цен на запчасти, добавил он.

«Если рубль укрепится, можно ждать удешевления запчастей, — считает Казаченко. — Примерно 60% запчастей мы закупаем в Китае, остальные 40% - это Турция, Европа, США, Грузия, Армения и так далее».

Напомним, рост стоимости автозапчастей в каталогах по страховому ремонту легковых машин за текущий год составил от 7 до 17%. Аналитики связывают это с ослаблением рубля и логистическими издержками.

Ранее стало известно, что в России ожидают дефицита оригинальных запчастей для автомобилей популярных в стране марок.

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