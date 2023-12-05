На ВДНХ вручили подарок стотысячному посетителю павильона Сбера

Многодетная семья стала юбилейным стотысячным гостем экспозиции Сбера на выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба Сбера.

Папа, мама и трое сыновей пришли на выставку познакомиться с историей и современностью компании и стали обладателями умных устройств Sber. Семье вручили компактную колонку SberBoom Mini с голосовым управлением и смарт-дисплей SberPortal.

Родители и дети также получили памятные подарки: футболку, наклейки, блокноты, значки и брелоки.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов».

Посетителям международной выставки-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.