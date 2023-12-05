В Верховном суде рассказали об уменьшении числа заключенных в России

За последние пять лет число лиц, приговоренных судами к лишению свободы, сократилось почти вполовину. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всероссийском съезде судей, сообщает РИА Новости.

«За последние пять лет примерно четверть подсудимых освобождается от уголовной ответственности, на 40% сократилось число лиц, осужденных к лишению свободы», — сказал Лебедев.

Кроме того, суды стали чаще отправлять обвиняемых не в СИЗО, а под домашний арест, заменять неотбытый срок в колонии более мягким наказанием и снимать судимость.

При этом в целом число заключенных в России за пять лет снизилось на четверть, поскольку суды стали реже приговаривать осужденных к отбыванию срока в колонии.

По мнению председателя Верховного суда, эти тенденции свидетельствуют о том, что суды понимают и стремятся к сохранению баланса между защитой общества от преступников и дифференциацией наказания.

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