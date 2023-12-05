Под Екатеринбургом опытный рыбак добрался до водохранилища и исчез

В Свердловской области ищут рыбака, который добрался до Белоярского водохранилища. Об этом сообщает Е1.

Мужчина из Первоуральска отправился на рыбалку 3 декабря. Когда он оказался на месте, то написал сообщение супруге, после этого на связь россиянин не выходил. В беседе с журналистами его жена заявила, что пропавший является опытным рыбаком и подобного еще не случалось.

«Муж не выходит на связь с 9:30. Он отписался, что добрался до места, и все. Был одет в темно-коричневую «горку» и темно-бордовую шапку. С собой взял палатку», – сообщила женщина.

Супруга мужчины оповестила рыболовные базы о его пропаже. Специалисты проверили окрестности водоема, но поиски не дали результатов. Женщина обратилась в полицию.

Ранее на Урале потерявшийся пенсионер провел несколько дней в лесу и выжил.