Финляндия начала расследовать возможную поставку дронов в Россию

Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию товаров, попадающих под санкции ЕС, в том числе почти 3,5 тыс. беспилотников. Общая стоимость товаров превышает €2 млн, сообщается в пресс-релизе финской таможни.

По данным ведомства, две финские компании поставляли электронику и дроны в третьи страны, их доставляли в пункт назначения транзитом через Россию. Таможня полагает, что оборудование, классифицированное как оборонное, оставалось на территории РФ.

«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро», — говорится в сообщении.

Финские СМИ сообщали, что министерство обороны страны приступает к производству снарядов для ВСУ. Решение рассматривают в ведомстве, его планируют принять в ближайшее время, вероятно, до 24 декабря.

Ранее стало известно, что власти Финляндии собираются впустить на свою территорию американскую армию на фоне закрытия всех пограничных переходов на границе с Россией.