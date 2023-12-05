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В ДНР и Запорожской области построят новую железную дорогу

Глава Минстроя заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой

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Depositphotos

Глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой. Об этом он заявил Запорожскому агентству новостей.

«Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — заявил Файзуллин.

Село Андровка расположено рядом с городом Бердянск Запорожской области. Строительство новых железных дорог предусмотрено мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР.

Файзуллин добавил, что в 2023 году в обоих регионах были проложены 140 километров путей.

До этого на выставке «Россия» открылись экспозиции о достижениях транспорта и ЖКХ.

Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста.

Ранее стало известно, когда в Краснодарском крае восстановят движение поездов.

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