Врач предупредила об опасности изменения контура шеи

Заметные изменения контуров шеи могут указывать на наличие проблем с щитовидной железой. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Инна Мисникова.

Она подчеркнула, что в этом случае важно незамедлительно обратиться к врачу, потому что игнорирование проблемы может негативно сказаться на состоянии других органов и систем.

«Гормоны щитовидной железы отвечают за очень многие процессы в организме. И поэтому проблемы с ними могут привести к нарушениям в работе сердца», — уточнила Мисникова.

По ее словам, наиболее показательным гормоном, который характеризует работу щитовидной железы, является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ). Она отметила, что у некоторых людей может снизиться функция щитовидной железы, что приведет к гипотиреозу.

«И тогда тоже нужно назначать лечение, то есть может наблюдаться как повышение, так и снижение функции щитовидной железы», — заключила врач.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что курение вредит здоровью щитовидной железы. Она уточнила, что известна связь курения с такими заболеваниями щитовидной железы, как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия (это осложнение болезни Грейвса).

Ранее врач говорила, что дрожание рук может появиться из-за проблем с щитовидной железой.