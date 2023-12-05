Взрыв произошел в подконтрольном Киеву Херсоне

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне произошла серия взрывов.

По его словам, это российская армия обстреливает центр города. Чиновник призвал людей оставаться в укрытиях. Других подробностей он не привел.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги был объявлен в 9.36 мск в подконтрольной Украине части Херсонской области. Сирены не прекращали звучать.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.