Россиянам объяснили, что делать, если ценник товара не совпадает с ценой на кассе

Покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше, рассказал «Москве 24» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, чаще всего продавцы выбирают мирный путь и соглашаются продать товар по указанной в торговом зале стоимости, однако, может быть и обратная ситуация.

«Если магазин отказывается продавать товар по заявленной цене, то потребитель может сфотографировать ценник рядом с товаром (должно быть видно, что и название, и артикул относятся именно к той вещи, которую он намеревался приобрести), после чего написать претензию в адрес руководства магазина. Также можно подать жалобу в органы Роспотребнадзора», — отметил Павлов.

Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть лишне уплаченную сумму. Для этого нужно иметь при себе чек, сделать фото ценника и обратиться за возвратом разницы в цене, пояснил эксперт.

Специалисты в области маркетинга и розничной торговли до этого говорили, что любые акции и распродажи в магазинах ведут только к одному — увеличению прибыли у продавцов.

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