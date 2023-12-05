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В результате взрыва в пригороде Вашингтона были ранены полицейские

В пригороде Вашингтона в результате взрыва пострадали полицейские

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Gabrielle Crockett/Reuters

В результате взрыва, происшедшего в пригороде Вашингтона Арлингтоне, получили легкие ранения сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, полицейские попытались с ордером на обыск войти в один из жилых домов. Находившийся внутри дома преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Вскоре после этого раздался взрыв, фактически уничтоживший двухэтажное здание.

В официальном заявлении полицейского департамента утверждается, что находившиеся на месте происшествия правоохранители получили легкие ранения. При этом никому из них не потребовалась госпитализация. Точное число пострадавших не было названо.

В настоящее время на подступах к дому, где случился взрыв, выставлено полицейское оцепление, движение по дороге перекрыто. В воздухе ощущается сильный запах гари, поднимается дым.

Ранее сообщалось, что полицейские в США устроили погоню за 12-летним школьником, угнавшим погрузчик.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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