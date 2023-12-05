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Арестованный босс неаполитанской мафии решил подарить властям Италии искусственный остров

Арестованный босс мафии Империале подарит Италии личный искусственный остров

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Владимир Николаев/РИА Новости

Арестованный итальянскими властями босс неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Империале решил подарить государству принадлежащий ему искусственный остров, сообщает «Лента.ру».

Империале, с 2016 года находившийся на втором месте в списке самых опасных преступников Италии, спустя пять лет был задержан и помещен в итальянскую тюрьму. Следствие считает, что Империале руководил международной преступной группировкой, которая осуществляла контрабанду кокаина из Перу в Европу.

Штаб-квартира торговцев наркотиками располагалась в одном из самых знаменитых небоскребов мира — трехсотметровом пятизвездочном отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае. Сам Империале вел в Дубае роскошный образ жизни, тратя ежемесячно не менее 400 тыс. евро. После того, как у берегов ОАЭ был построен искусственный архипелаг под названием «Мир», который повторял контуры всех континентов, босс мафии приобрел там остров «Тайвань». Его стоимость составляет от 60 до 80 млн евро.

В декабре 2022 года находящийся в заключении мафиозо стал сотрудничать со следствием. После этого Империале заявил, что он подарит принадлежащий ему искусственный остров итальянскому государству. Ранее он уже передал в дар Италии дорогостоящие картины.

Ранее сообщалось, что в Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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