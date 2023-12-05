Движение на Большой кольцевой линии метро Москвы восстановлено

Департамент транспорта столицы объявил о восстановлении нормального движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро после происшествия с пассажиром на путях. Об сообщает «Интерфакс».

В официальном сообщении говорится: «Теперь движение по Большой кольцевой линии (11) восстановлено и будет осуществляться в соответствии с расписанием».

Ранее департамент информировал о временном увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки на БКЛ из-за наличия человека на пути. Поезда не курсировали между станциями «Электрозаводская» и «Петровский парк».

1 декабря в Москве пассажир также упал на рельсы на желтой ветке метро.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.