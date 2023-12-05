Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Палестинский Красный Полумесяц утратил связь с медицинскими бригадами в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц потерял связь с медбригадами в секторе Газа

close
100%
Mohammed Al-Masri/Reuters

Из-за отключения Израилем телефонной связи и интернета в секторе Газа Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться со своим штабом и бригадами в анклаве. Об этом со ссылкой на заявление PRCS на своей странице в социальной сети X сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что связь с оперативным штабом в секторе Газа и со всеми работающими там медицинскими бригадами полностью потеряна. Это объясняется тем, что израильские власти в четвертый раз после начала конфликта полностью отключили стационарную и мобильную связь и интернет.

PRCS выразило обеспокоенность тем, что медики не в состоянии оказать срочную помощь раненым. Перебои со связью в анклаве затронули центральную диспетчерскую, что затрудняет прибытие автомобилей скорой помощи к пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в городе Газа и в северной части сектора полностью отключились услуги связи из-за повреждения основных элементов сети.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий