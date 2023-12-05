Палестинский Красный Полумесяц утратил связь с медицинскими бригадами в секторе Газа

Из-за отключения Израилем телефонной связи и интернета в секторе Газа Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться со своим штабом и бригадами в анклаве. Об этом со ссылкой на заявление PRCS на своей странице в социальной сети X сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что связь с оперативным штабом в секторе Газа и со всеми работающими там медицинскими бригадами полностью потеряна. Это объясняется тем, что израильские власти в четвертый раз после начала конфликта полностью отключили стационарную и мобильную связь и интернет.

PRCS выразило обеспокоенность тем, что медики не в состоянии оказать срочную помощь раненым. Перебои со связью в анклаве затронули центральную диспетчерскую, что затрудняет прибытие автомобилей скорой помощи к пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в городе Газа и в северной части сектора полностью отключились услуги связи из-за повреждения основных элементов сети.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.