Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах

Путин призвал выявлять каждый случай применения пыток в тюрьмах

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах страны, передает ТАСС.

«Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органах», — сказал он.

До этого правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что планирует обратиться к Путину с вопросом по «тюремной теме».

Кроме этого, президент призвал самым серьезным образом относиться к соблюдению прав человека в новых регионах России.

Также в рамках встречи глава государства заявил, что международные институты, призванные продвигать права человека, ангажированы Западом.

1 декабря Путин изменил состав президентского Совета по правам человека, исключив из него адвокатов Генри Резника и Шота Горгадзе.

Ранее в СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для мигрантов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий