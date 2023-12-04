Путин заявил, что надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах страны, передает ТАСС.

«Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органах», — сказал он.

До этого правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что планирует обратиться к Путину с вопросом по «тюремной теме».

Кроме этого, президент призвал самым серьезным образом относиться к соблюдению прав человека в новых регионах России.

Также в рамках встречи глава государства заявил, что международные институты, призванные продвигать права человека, ангажированы Западом.

1 декабря Путин изменил состав президентского Совета по правам человека, исключив из него адвокатов Генри Резника и Шота Горгадзе.

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