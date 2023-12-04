Волгоградский вокзал перекрыли из-за эшелона с раненными на СВО

В Волгограде перекрыли доступ к железнодорожному вокзалу из-за прибытия эшелона с ранеными на СВО. Об этом сообщает V1.RU.

По словам очевидцев, на Привокзальной площади стояли многочисленные экипажи скорой помощи, а доступ к перронам перекрыли. О причинах такого положения дел горожанам не рассказали.

Позже выяснилось, что перекрытие вокзала было связано с прибытием из зоны СВО эшелона с ранеными. Часть военных сняли с поезда и доставили в госпиталь, а остальные продолжили путь.

«Мы даже не знаем, куда едем. Сказали, что в большом госпитале вас высадят. В Волгограде тяжелые остаются, а у нас средние травмы. После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из пассажиров, передает издание.

Ранее бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации.