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Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Еще 120 эвакуированных из Газы граждан России вылетели в Москву

Специальный борт МЧС с 120 эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 МЧС России с группой россиян и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Спецборт доставит в Москву 120 граждан и РФ и членов их семей», — сообщили в министерстве.

25 ноября Захарова отмечала, что проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа. По ее словам, после окончания гуманитарной паузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен.

Тогда же стало известно, что эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России. Об этом рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. По словам мужчины, путь от дома до КПП занял у него около трех суток.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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