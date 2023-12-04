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Осужденный по делу о педофилии экс-режиссер «Ералаша» уехал на СВО

Осужденный за совращение ребенка экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкий отбыл на СВО

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Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, который был осужден за совращение 13-летнего мальчика, отправился в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщило издание MSK1.RU со ссылкой на его сестру Дарью.

По ее словам, до освобождения Белостоцкому оставалось еще примерно 4,5 года. Дарья уточнила, что брат подписал контракт с Минобороны РФ и ушел воевать в зону спецоперации примерно в середине осени. Она подчеркнула, что Белостоцкий выходит на связь «очень редко».

В сообществе в поддержку режиссера в соцсетях Белостоцкий отметил, что «подписал контракт с Министерством обороны» и служит рядовым. Он объяснил свое решение стремлением вернуть возможность родным гордиться своим сыном и братом.

В ноябре стало известно, что суд изменил приговор Белостоцкому. Ему переквалифицировали обвинение на ч. 2 ст. 135 и снизили наказание до 6,5 года в колонии общего режима.

Ранее брат Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, рассказал о его жалобах на побои.

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