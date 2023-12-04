Стало известно, сколько россиян не поддерживают аборты

Большинство россиян не одобряют предложение о полном запрете проведения абортов в нашей стране. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«Четверть опрошенных говорят, что аборты должны быть разрешены всегда, во всех случаях; 43% – что не всегда, а только в некоторых случаях, 11% с ответом затруднились», — говорится в публикации.

Среди случаев, когда аборт должен быть разрешен, респонденты чаще называли угрозу жизни матери (38%), при угрозе патологии ребенка (33%) и при изнасиловании (31%).

На вопрос «Кто в паре – женщина или мужчина – по вашему мнению, должен принимать решение об аборте?» большинство (59%) ответили, что решение должно приниматься совместно, но последнее слово остается за женщиной. Вариант ответа «Решает только мужчина» набрал всего 3%.

Большинство россиян (65%) не одобряют предложение о полном запрете на проведение абортов, 21% одобряет.

Мнения по поводу запрета на проведение абортов в частных клиниках разделились почти поровну: 41% россиян одобрили бы такую практику, 42% — не одобрили бы.

Большинство россиян (61%) не согласились бы с выведением абортов из системы ОМС (то есть сделать их только платными).

4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не будут запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере. По ее мнению, никакие ужесточения не смогут решить проблему и государство по этому пути не пойдет.

До того Путин высказался о преодолении демографических вызовов в РФ.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.