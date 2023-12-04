Сибиряк спас соседку из горящего дома благодаря своей шестилетней дочери

В Новосибирске мужчина благодаря своей шестилетней дочери спас соседку из горящего дома. Об этом сообщает NGS.RU.

По информации издания, мужчина узнал о пожаре в соседнем доме от ребенка. Девочка увидела горящий гараж и рассказала об этом отцу.

«А я знаю, что в доме, на который уже перекинулся огонь, живет очень пожилая женщина», — сказала дочь мужчины, передает NGS.RU.

Услышав об этом, новосибирец отправился на помощь пенсионерке. Пожилая женщина не сразу поняла, что происходит, но мужчине удалось вывести ее из дома. Через несколько минут раздался хлопок — в строении что-то взорвалось. Предположительно, это мог быть газовый баллон.

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