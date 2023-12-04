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Россиянам рассказали, как выбрать качественную и безопасную гирлянду

Глава «Честной позиции» Кашкин: при выборе гирлянды важно проверить маркировку

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Depositphotos

Гирлянду для украшения новогодней елки нужно выбирать тщательно, чтобы не допустить возникновения пожара. О том, как это сделать, kp.ru рассказал гендиректор ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехники «Честная позиция» Владимир Кашкин.

«Неподготовленному, непрофессиональному потребителю отличить качественное электротехническое изделие от некачественного будет сложно. Потому что те требования, которые к ним предъявляются, в основном испытываются в лабораторных условиях. И все же есть несколько параметров, на которые нужно обращать внимание», — отметил эксперт.

Так, по его словам, важно проверить сертификат на продукцию и маркировку, которая должна присутствовать на всех проводах с интервалом примерно в метр. В ней должна содержаться информация о том, что это за провод, какого он сечения, на какую номинальную мощность рассчитан, год выпуска, изготовитель, также должен быть знак Евразийского союза.

Кроме того, важно оценить цену товара, если гирлянда стоит значительно дешевле других, стоит задуматься, отметил Кашкин. Последнее, на что он советует обратить внимание, — качество товара. Если на гирлянде есть разрывы изоляции, оболочки на проводах или плохо спаяны контакты, покупать ее не рекомендуется.

Дивизионный директор сети гипермаркетов товаров для дома и дачи OBI Наталья Коротченко до этого рассказала «Газете.Ru», что для дома стоит выбирать гирлянды с маркировкой IP 20.

Ранее сообщалось, что в Москве в руках у трехлетней девочки взорвалась новогодняя гирлянда.

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