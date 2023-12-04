Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились уже свыше 5 тыс. человек. Об этом во время обсуждения с руководящим составом правительства Подмосковья мер поддержки участников СВО и их близких заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участники обсудили ход реализации поручения президента по всесторонней поддержке участников СВО и их близких в Подмосковье. Также Воробьев отметил важность организации новогодних мероприятий для детей защитников Отечества.

«В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам. Я не раз говорил, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только, если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области», — сказал он.

Губернатор напомнил, что региональное отделение фонда открылось в Красногорске 1 июня. Здесь персонально сопровождают ветеранов боевых действий и семьи бойцов в режиме «одного окна». Также активно ведется выездная работа – в частности, посещение бойцов в госпиталях.

«Особенность нашего филиала в том, что на территории Московской области расположено много госпиталей, и на регион приходится наибольшее количество обращений от ребят, которые находятся на лечении. Мы получаем звонки от Калининграда до Камчатки, и стараемся оказать максимальное содействие в решении тех или иных вопросов. Не отказываем никому», — сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

Отмечается, что в филиале в Красногорске находятся сотрудники МФЦ, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, юрист, психолог. В штате также - 58 социальных координаторов, 13 из которых пришли в ноябре.

Из 6 с лишним тысяч поступивших вопросов 5,5 тысяч уже удалось решить. Самые востребованные – получение удостоверений ветерана боевых действий, юридическая помощь, выплаты, реабилитация, оформление инвалидности.

Кроме того, проведено более 600 юридических и 250 психологических консультаций. Организовано свыше 200 спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и семей.