В СПЧ предложили возродить миграционную службу в России

В России необходимо возродить Федеральную миграционную службу, предложил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, МВД, на которое возложили функции службы, не справляется с адаптацией и интеграцией мигрантов, сообщает ТАСС.

«Вопросы адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают», — сказал омбудсмен на парламентских слушаниях на тему «Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ».

При этом он отметил, что со своими прямыми обязанностями по регистрации и учету мигрантов МВД вполне справляется.

По мнению Брода, нужно четко сформулировать конкретные проблемы, которые исходят от приезжих. Он добавил, что в преддверии президентских выборов, намеченных на март, кто-то может использовать националистические и мигрантофобские настроения в своих интересах.

Федеральная миграционная служба была ликвидирована в РФ в 2016 году. Функции этого органа были переданы МВД.

Ранее в СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для мигрантов.