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В России призвали отменить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Общественник Крохмаль: в России нужна более щадящая система оплаты платных трасс

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В России следует отменить штрафы для водителей за неоплату проезда по платным магистралям, убежден руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Даже в случае оплаты проезда водитель должен делать это только при условии, что он остался доволен качеством дороги, заявил он в беседе с НСН.

«Нужно вводить более щадящую, лояльную систему оплаты. Кроме того, брать плату уже после проезда платного участка, если водитель остался доволен проездом. Я бы позволил вообще не платить, если не доволен», — сказал Крохмаль.

По его мнению, помочь совершенствованию этой сферы могут специальные механизмы, при которых водитель оплачивает проезд без «ненужных заморочек», то есть не выходя из машины, не протягивая руки к терминалам и так далее. Действующая сейчас в России система неудобна, подчеркнул эксперт, поэтому многие водители просто не успевают оплатить проезд или не замечают разметку. Также знаки и разметка не видны при снегопаде.

«Сама система получения платежей настолько запутана и не понятна, что многие путаются и не платят», — подчеркнул Крохмаль.

Напомним, с начала этого года в России вынесли более миллиона штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Причем больше всего нарушений было зафиксировано на трассах с безбарьерным проездом и системой «Свободный поток».

Ранее сообщалось, что платную трассу М-12 продлят до Тюмени и переименуют.

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