В Италии сообщили о первых случаях микоплазменной пневмонии

Итальянские медики выявили в стране первых заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший институт здравоохранения Италии (ISS).

По данным учреждения, заболевание подтвердилось у двух детей, которых госпитализировали с респираторными симптомами в городе Перуджа. При этом институт подчеркнул, что эта пневмония — не какая-то новая болезнь, а патоген Mycoplasma pneumoniae уже давно циркулирует в обществе и ответственен за 10–20% случаев пневмонии в глобальном масштабе.

До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии среди граждан Китая, США, Дании, Франции, Нидерландов и Германии. Болеют ей преимущественно дети 5–12 лет.

Микоплазменная пневмония вызывает у заболевших кашель, который держится в течение нескольких недель. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.

Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР.