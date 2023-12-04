В Казани детская игра закончилась пожаром в доме с месячным младенцем

В Казани загорелся дом, в котором находилась мать и пятеро детей. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в одноэтажном частном доме в Авиастроительном районе. Огонь охватил 75 квадратных метров. Четверо детей самостоятельно вышли из дома, месячного младенца на руках вынесла его мать.

По предварительной информации, причиной пожара стали игры ребенка с огнем.

«Как выяснилось, один из детей, шестилетний мальчик, играл в комнате со спичками, из-за чего и загорелся диван», – сообщается в публикации.

В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра и пресекать шалости детей, связанные с огнем.

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