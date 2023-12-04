Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат Блиновской опровергла сообщение о погашении долга перед ФНС

Адвокат Блиновской Сальникова заявила, что блогер не погасила долг перед ФНС

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что ее клиент не погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда рублей. — «Газета.Ru»)», — отметила адвокат.

Правозащитница подчеркнула, что информация о погашении долга перед ФНС со стороны Блиновской не соответствует действительности.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что Блиновская выплатила долг в 1,5 млрд рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) за несколько дней.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Ее задержали и возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов.

Позже Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Блиновской, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий