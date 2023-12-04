Адвокат Блиновской опровергла сообщение о погашении долга перед ФНС

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что ее клиент не погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда рублей. — «Газета.Ru»)», — отметила адвокат.

Правозащитница подчеркнула, что информация о погашении долга перед ФНС со стороны Блиновской не соответствует действительности.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что Блиновская выплатила долг в 1,5 млрд рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) за несколько дней.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Ее задержали и возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов.

Позже Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Блиновской, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.