В Москве пенсионерка лишилась жилья и 28 млн рублей из-за мошенников

В Москве пенсионерка лишилась квартиры в центре города из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты общались с женщиной около двух месяцев. Первый звонок поступил в конце октября. Злоумышленники представлялись сначала майорами ФСБ, затем – менеджерами банка. Мошенники заявляли, что на имя женщины кто-то хочет взять кредит, поэтому она должна отправить деньги на «безопасный счет».

После того, как пенсионерка отправила им деньги, аферисты сообщили о подобных проблемах с квартирой. В результате россиянка зарегистрировалась у незнакомой женщины, встретилась с риелторами и продала жилье на улице Макаренко.

Позже москвичка по требованию мошенников приехала в отель на несколько дней, обналичила деньги за продажу квартиры, сложила их в коробку и передала таксисту. После этого мошенники больше не связывались с женщиной. Всего она отдала им 28 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее женщина из Омска отдала ведьме шесть килограмм золота за снятие порчи.