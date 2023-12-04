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В России уточнят наказание за вывоз персональных данных граждан за рубеж

В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечку данных россиян

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Вывоз данных россиян за рубеж для продажи или передачи задумали карать лишением свободы на срок до восьми лет. Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. По словам Турчака, многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом.

В документе указано, что уголовная ответственность может быть предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на «сливе» информации.

Но если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности, то в случае принятия закона, за это могут сажать на десять лет, отметил Турчак.

До этого глава Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев рассказал, что клиентские базы данных, которые составляют различные компании, являются основным источником телефонных номеров российских граждан для мошенников.

В то же время он указал, что утечка телефонных номеров может произойти не только в результате централизованного взлома. Также причиной могут послужить ошибки в конфигурации хранения информации.

Более того, в своей деятельности мошенники пользуются списками актуальных телефонных номеров на общедоступных сайтах. Пользователи сами оставляют свои данные на таких ресурсах, так как в большинстве случаев ввод телефонных номеров является обязательным условием для регистрации.

Ранее в ЛНР задержали украинского шпиона, который следил за российскими военными.

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