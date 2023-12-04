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В Китае, США и Европе растет число заболевших пневмонией детей

CNN: в Китае, США и Европе растет число заболевших пневмонией детей

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Depositphotos

В Китае, США, Дании, Франции и Нидерландах растет число случаев заболеваемости пневмонией у детей от 5 до 12 лет. Болезнь вызывают бактерии Mycoplasma pneumoniae, сообщает телеканал CNN.

Китайские медики сообщают о перегруженности клиник из-за вспышки заболевания.

Специалисты заявляют, что в США и Европе этот год может быть хуже по микоплазменным инфекциям, чем другие годы.

«Вы можете наблюдать периодические эпидемии каждые несколько лет, особенно среди детей в возрасте от 5 до 12 лет, то есть детей школьного возраста», — сказал доктор Питер Хотез, который является соруководителем Центра разработки вакцин Техасской детской больницы.

Отмечается, что Микоплазма вызывает кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель, обычно с лихорадкой и головной болью, а также часто с пятнистой сыпью на туловище, спине или руках.

До этого в Германии заявили о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией

Ранее врач назвала первые признаки рака из-за которых стоит обратиться к врачу.

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