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Врач рассказала, как связаны алкоголь и онкозаболевания

Врач Шорина: чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака

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Многие продукты и напитки могут содержать канцерогены — опасные для организма вещества, провоцирующие изменения в ДНК клеток и повышающие риск развития онкозаболеваний. Об этом в интервью РИАМО предупредила онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина.

«Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол. Чрезмерное употребление алкоголя угрожает развитием рака ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез», — отметила Шорина.

Также, по ее словам, серьезную опасность для организма представляют трансжиры, зачастую содержащиеся в полуфабрикатах. Помимо онкозаболеваний, они провоцируют возникновение диабета и сердечно-сосудистых патологий, добавила врач.

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов до этого назвал главные причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой и возможного развития рака. По словам врача, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам — чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы.

Ранее искусственный интеллект научили выявлять сложные для диагностики виды рака.

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